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С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

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Петербург входит в перечень "тестовых" регионов.

Российские банки с 2020 года начнут оказывать клиентам государственные услуги. Об этом сообщили "Известия". В ближайшее время жители страны смогут обратиться в отделение, чтобы получить пенсию, оформить ИП или сделать возврат налога. 

На данный момент такое нововведение является экспериментом для Минэкономразвития. Проект будет функционировать на тестовой основе в нескольких регионах России. Среди них - Подмосковье, Петербург, Астраханская и Кировская области, Башкирия. 

Если опыт окажется удачным, то с 2022 года практика распространится и на оставшиеся регионы страны. Благодаря новым услугам от банков чиновники надеются повысить качество государственных сервисов. Интересующие россиян услуги будут предоставляться им бесплатно. 

Известно, что в системе точно будут работать "Сбербанк", ВТБ, Связь-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк и "Тинькофф банк".

Ранее Piter.tv писал о том, что всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Группа EMCG, Piter.tv

Теги: банки, госуслуги
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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