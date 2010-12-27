Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

Второй раз за год ВБ меняет показатели роста ВВП в России.

Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики. Сейчас иностранные эксперты ожидают роста ВВП на 1%, хотя еще в июне предполагалось на 1,2%. В начале лета банку уже приходилось снижать прогноз с 1,4% (данном в апреле) до 1,2 процентов.

Также ухудшился прогноз на 2020 год: ВВП вырастет до 1,7% вместо предыдущих 1,8%. На 2021 год сохранен более ранний прогноз: рост ВВП запланирован на 1,8%.

В Минэкономразвития России видят более оптимистичные цифры. Эксперты считают, что рост ВВП в 2019 году останется на уровне 1,3%.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России хотят начать вырабатывать электроэнергию из подводных течений.

Фото: Piter.tv

