В России хотят начать вырабатывать электроэнергию из подводных течений

Испытания проведут в бассейне в специально созданных условиях.

В России собираются вырабатывать электроэнергию из морских и речных течений. Первые испытания пройдут уже этой осенью, сообщило "Экономика сегодня".

Подводными устройствами занимается компания "Энергоинновации". По словам генерального директора Андрея Терентьева, сотрудникам компании удалось преобразовать поток течения в механическую энергию движения крыла, далее предстоит преобразование в электроэнергию.

Прототип устройства "Ныряющее крыло" испытают в бассейне при моделировании специальных условий. Если испытания пройдут удачно, энергоустановку смогут использовать уже со следующего года.

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