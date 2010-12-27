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В России хотят начать вырабатывать электроэнергию из подводных течений
Сегодня, 20:28
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nadezhda_sib

В России хотят начать вырабатывать электроэнергию из подводных течений

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Испытания проведут в бассейне в специально созданных условиях.

В России собираются вырабатывать электроэнергию из морских и речных течений. Первые испытания пройдут уже этой осенью, сообщило "Экономика сегодня"

Подводными устройствами занимается компания "Энергоинновации". По словам генерального директора Андрея Терентьева, сотрудникам компании удалось преобразовать поток течения в механическую энергию движения крыла, далее предстоит преобразование в электроэнергию.

Прототип устройства "Ныряющее крыло" испытают в бассейне при моделировании специальных условий. Если испытания пройдут удачно, энергоустановку смогут использовать уже со следующего года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что важная информация о ЖКХ стала доступной для петербуржцев.

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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