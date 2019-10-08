Важная информация о ЖКХ стала доступной для петербуржцев

У горожан появится свободный доступ к социально значимой информации о жилищно-коммунальном хозяйстве города, сообщил "Петербургский дневник". Давать необходимые сведения петербуржцам, органам власти и организациям будет Государственная информационная система.
Наполнять систему будут жилищные комитет и инспекция, комитеты по тарифам, благоустройству, энергетике и инженерному обеспечению, комитет имущественных отношений, Госстройнадзор Петербурга и районные администрации.
Ранее Piter.tv писал о падении продаж новостроек в Петербурге на 9%.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 )
И где ссылка ???