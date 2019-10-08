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Важная информация о ЖКХ стала доступной для петербуржцев
Сегодня, 18:10
312
himif

Важная информация о ЖКХ стала доступной для петербуржцев

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Доступ к ней дает государственная информационная система.

У горожан появится свободный доступ к социально значимой информации о жилищно-коммунальном хозяйстве города, сообщил "Петербургский дневник".  Давать необходимые сведения петербуржцам, органам власти и организациям будет Государственная информационная система.

Наполнять систему будут жилищные комитет и инспекция, комитеты по тарифам, благоустройству, энергетике и инженерному обеспечению, комитет имущественных отношений, Госстройнадзор Петербурга и районные администрации.

Ранее Piter.tv писал о падении продаж новостроек в Петербурге на 9%.

Фото: Piter.tv

Теги: доступная информация, жкх
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 18:38

И где ссылка ???

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