Важная информация о ЖКХ стала доступной для петербуржцев

Доступ к ней дает государственная информационная система.

У горожан появится свободный доступ к социально значимой информации о жилищно-коммунальном хозяйстве города, сообщил "Петербургский дневник". Давать необходимые сведения петербуржцам, органам власти и организациям будет Государственная информационная система.

Наполнять систему будут жилищные комитет и инспекция, комитеты по тарифам, благоустройству, энергетике и инженерному обеспечению, комитет имущественных отношений, Госстройнадзор Петербурга и районные администрации.

Ранее Piter.tv писал о падении продаж новостроек в Петербурге на 9%.

Фото: Piter.tv