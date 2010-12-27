Продажи новостроек в Петербурге упали на 9%

За девять месяцев в городе продали всего лишь 3,2 млн кв. м жилья.

Во вторник, 8 октября, стало известно о том, что в Петербурге снизились продажи новостроек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтингового центра "Петербургская недвижимость".

За девять месяцев в городе продали всего лишь 3,2 млн кв. м жилья.

Если исключить из выборки ажиотажные годы, то такой объем спроса в квартал можно уже считать нормой. В прошлом году из-за ожидания покупателями роста цен в связи с переходом застройщиков на эскроу и из-за реального увеличения стоимости жилья спрос был ажиотажным отмечают эксперты

По словам специалистов, в текущем гожу цена одного квадратного мера жилья в масс-маркете выросла на 1,4% в городской черте. Кроме того, в ленобласти жилье подорожало на 0,7%. При этом застройщики планируют ввести до конца года 3,4 млн кв. м жилой недвижимости.

Ранее мы сообщали о том, что эксперт прокомментировал внедрение умных "лежачих полицейских" на дорогах России.

Фото:pixabay