С 1 сентября в России задержали более 200 причастных к работе sim-боксов

Оперативные мероприятия прошли в 46 регионах страны.

Служба безопасности, правоохранительные органы и Следственный комитет России с 1 сентября прошлого года вскрыли 100 нелегальных каналов связи, используемых украинскими спецслужбами для вовлечения наших соотечественников в диверсии и терроризм. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей при ФСб РФ. Известно, что операции проводились в 43 регионах страны. Оперативники смогли задержать более 200 человек, причастных к работе незаконных sim-боксов, функционированию этих SIM-боксов, пополнению балансов использовавшихся в них SIM-карт, а также нелегальному распространению абонентских телефонных номеров от российских мобильных операторов и предоставлению услуг по регистрации аккаунтов через Интернет.

.... Используемых спецслужбами Украины для вовлечения граждан РФ в диверсионно-террористическую деятельность и ее координацию, а также массового распространения ложных террористических угроз, дистанционного мошенничества и совершения иных преступлений. ЦОС ФСБ РФ

В общей сложности удалось изъять из нелегального оборота свыше 220 sim-боксов, более 54 тысяч SIN-карт и SIM-чипов, использовавшихся в преступной деятельности. Задержанные лица получали денежное вознаграждение от иностранных кураторов. Эти сведения подтверждаются хранящимися на изъятых средствах связи переписками. В отношении злоумышленников ведутся уголовные дела по статье 159, 274.3, 274.5, 205.4, 275.1, 210 УК РФ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России