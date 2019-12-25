В России изменятся правила получения пенсий и соцвыплат

Изменения вступят в силу 1 июля.

С 1 июля граждане России смогут получить пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и другие социальные выплаты только на карту платежной системы "Мир", наличными или на не привязанный к карте банковский счет. Об этом информирует "РИА Новости".

Данные требования касаются тех россиян, которым перечисляют выплаты на карты международных платежных систем. Это не относится к гражданам, получающим средства на сберегательную книжку, номинальный счет или через почту. Также ничего не изменится для россиян, которые постоянно проживают за пределами государства.

Напомним, что ранее планировалось осуществить этот процесс до 1 июля 2020 года, затем срок продлевался неоднократно. По данным руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егора Кривошеи, перевод выплат зависел от рисков распространения COVID-19 в стране, однако на данный момент серьезных оснований для переносов больше нет.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин предложил привлечь неработающих пенсионеров к работе на стройках.

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