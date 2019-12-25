Регионы РФ столкнулись в трудностями в вопросе трудовых ресурсов.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин предложил привлечь неработающих пенсионеров к работе на стройках. Об этом чиновник заявил во время онлайн-совещания, посвященного вопросам достижения национальных показателей в сфере жилищного строительства и инфраструктуры в регионах. Эксперт полагает, что развивающиеся субъекты РФ сейчас борются за трудовые ресурсы.

В агломерациях сегодня острый недостаток трудовых ресурсов. Мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых. Поэтому нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов… Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт заметил, что когда ему нужно было решать сложные задачи, связанные с проектированием метрополитена, приходилось со всей территории Советского Союза собирать профессионалов-проектировщиков. Многие из них к тому моменту уже находились на пенсии.

Правительство подготовит предложения для развития рынка доступной аренды жилья в России.

Фото: Piter.tv