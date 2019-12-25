  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Правительство подготовит предложения для развития рынка доступной аренды жилья в России
Сегодня, 11:58
154
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Правительство подготовит предложения для развития рынка доступной аренды жилья в России

0 0

Целью является улучшение условий проживания для 5 млн семей в стране каждый год.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов заявил, что правительство подготовит до конца года законодательную базу для развития доступной аренды жилья в России.

По его словам, рынок арендного жилья в стране правительство будет развивать.

Так, в России функционирует нацпроект "Жилье и городская среда". А арендное жилье является механизмом для улучшения жилищных условий для россиян. Так, проект нацелен ежегодно улучшать условия проживания для 5 млн семей в стране.

Фото: pixabay 

 

Теги: арендное жилье, улучшение жилищных условий
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии