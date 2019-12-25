Правительство подготовит предложения для развития рынка доступной аренды жилья в России

Целью является улучшение условий проживания для 5 млн семей в стране каждый год.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов заявил, что правительство подготовит до конца года законодательную базу для развития доступной аренды жилья в России.

По его словам, рынок арендного жилья в стране правительство будет развивать.

Так, в России функционирует нацпроект "Жилье и городская среда". А арендное жилье является механизмом для улучшения жилищных условий для россиян. Так, проект нацелен ежегодно улучшать условия проживания для 5 млн семей в стране.

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