За 2023 год жилищные условия улучшили свыше 150 тыс. петербургских семей

В этом году дополнительно выделили 3,5 млрд рублей на социальные выплаты для приобретения жилья.

В 2023 году жилищные условия улучшили 158 тыс. петербургских семей, что на 10,7% больше, чем предусматривалось городской государственной программой. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Петербурга, в прошлом году объем финансирования программы из городского и федерального бюджетов и внебюджетных источников составил более 100 млрд рублей рублей.

Полностью завершен первый этап реализации регионального проекта по расселению аварийного жилья. На втором этапе до декабря 2024 года планируется расселить семь домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года. Также началось расселение 12 многоквартирных домов, которые признаны аварийными после 1 января 2022 года. Пресс-служба Смольного

В этом году дополнительно выделили 3,5 млрд рублей на социальные выплаты для приобретения жилья. Город предоставит деньги на улучшение жилищных условий 1,1 тыс. многодетным семьям и 136 семьям с детьми-инвалидами. Всего объем средств на социальные выплаты очередникам Петербурга в 2024 году составляет 23,4 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года петербургские многодетные семьи получили 3,9 млрд рублей на улучшение жилищных условий.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)