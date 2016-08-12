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Более 15 тыс. петербургских семей улучшат жилищные условия в ближайшие три года
Сегодня, 17:36
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Более 15 тыс. петербургских семей улучшат жилищные условия в ближайшие три года

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Губернатор одобрил изменения в ряд законов города.

В понедельник, 13 декабря, в Смольном сообщили о принятых изменениях в ряде законов города, благодаря которым 15 409  семей смогут улучшить жилищные условия в ближайшие три года. В этом им поможет увеличение финансирования.

Некоторые программы, в том числе "Молодежи – доступное жилье", "Развитие долгосрочного жилищного кредитования" и "Расселение коммунальных квартир" закончат свое действие в этом году. Ими воспользовались 168 тысяч петербургских семей.

Губернатор отметил, что  действующие механизмы поддержки для участников целевых программ сохранятся, кроме того, для городских и федеральных льготников и всех категорий городских очередников будут расширены возможности получения социальных выплат.

Финансирование программ по улучшению жилищных условий очередников увеличат в три раза. С 2022 по 2024 годы на эти цели направят 57 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, улучшение жилищных условий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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