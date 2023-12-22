Полтриллиона рублей взяли в Сбере жители Северо-Запада на улучшение жилищных условий в 2023 году

Почти половина кредитов приходится на петербуржцев – 64 тысячи на 296,7 млрд (прирост объёма и количества – 56%).

В 2023 году жители Северо-Запада более чем в полтора раза чаще брали кредиты на жильё в Сбере, чем годом ранее. Всего было оформлено 136,2 тысячи кредитов (прирост 60%) на общую сумму 508,5 млрд рублей (+66%). Почти половина кредитов приходится на петербуржцев – 64 тысячи на 296,7 млрд (прирост объёма и количества – 56%). Об этом на ежегодной пресс-конференции по итогам 2023 года сообщил управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин.

Рекордный рост кредитования – более чем в два раза – в прошлом году показала Ленинградская область, где оформили 16,6 тысяч кредитов на жильё на сумму 62 млн рублей (прирост 116% и 139% соответственно).

Портфель ипотечного кредитования Северо-Западного банка Сбербанка вырос на 29% за 2023 год по сравнению с результатами 2022 года. Наибольший прирост портфеля показали Ленобласть (56%) и Калининград (42%), Санкт-Петербург и Вологда – на третьем месте (28%). Доля ипотеки в общем кредитном портфеле банка за прошлый год увеличилась на 4 п.п. и составила почти 68%.

Доля новостроек в общем объёме кредитования в СЗФО выросла на 5% и составила 50%, что привело к ипотечному балансу на первичном и вторичном рынках жилья. В Санкт-Петербурге прирост 4% до 55% в пользу первички, в Ленобласти – на 15% до 49%.

Драйвером на первичном рынке остаётся льготная ипотека. На программы с господдержкой в СЗФО приходится 97% кредитов в этом сегменте, в Петербурге – 96%, в Ленобласти – 98 процентов.

Наибольший рост Сбер отмечает по программе "ИТ-ипотека": в СЗФО специалисты ИТ-сферы взяли 3200 кредитов на общую сумму 25,7 млрд рублей. Петербуржцы оформили 2400 таких кредитов на 20,9 млрд рублей, ещё почти 300 кредитов на 2,2 млрд рублей пришлось на жителей Ленобласти. Санкт-Петербург входит в ТОП-3 городов России по доле ИТ-ипотеки, занимает второе место после Москвы (СПб – 12,1%).

Также уже не первый год растёт семейная ипотека: всего по Северо-Западу в 2023 году Сбером выдано 28 300 таких кредитов (рост в 2,8 раза по сравнению с 2022 годом), более 15 тысяч семей взяли льготный кредит в Петербурге (рост в 2,4 раза), и почти 3,5 тысячи – в Ленобласти (рост в 3,5 раза).

Продолжает пользоваться спросом в 2023 году программа "Господдержка 2020": в целом по СЗФО прирост составил 74% по сравнению с 2022 годом, выдано 34,2 тысячи кредитов на общую сумму 142,4 млрд рублей, в Петербурге прирост – 60% (19,2 тысячи кредитов на 88,5 млрд рублей), в Ленинградской области жители получили почти 4100 ипотек на 18,3 млрд рублей. Ленинградская и Калининградская области – лидеры по динамике (и там, и там рост в 3 раза).

Почти 100% доля льготного кредитования и в сегменте индивидуального жилищного строительства.

ИЖС второй год подряд бьёт рекорды почти каждый месяц. Всего 9800 кредитов на индивидуальное жилищное строительство взяли жители Северо-Запада на общую сумму 45,6 млрд рублей, это в среднем в 5 раз больше и по количеству, и по объёму, чем в 2022 году. Более 60% от количества и объёма таких кредитов приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Лидер, конечно, Петербург, в котором выдано почти 4300 кредитов на 24,3 млрд (в Ленобласти – 1,9 тысяч на 9,7 млрд). В топ-3 также входит Вологодская область (более 1000 кредитов на 3,3 млрд).

Фото: unsplash