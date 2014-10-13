С начала года петербургские многодетные семьи получили 3,9 млрд рублей на улучшение жилищных условий

Соцвыплату в данной категории могут получить семьи, состоящие на жилищном учете и имеющие трех несовершеннолетних детей.

В Петербурге многодетные семьи с начала года получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий на общую сумму 3,9 млрд рублей. Об этом сообщили в Жилищном комитете.

Содействие оказано 484 семьям. Всего в 2024 году социальные выплаты получат около 1160 многодетных семей на совокупную сумму 9,6 млрд рублей.

Соцвыплату в данной категории могут получить семьи, состоящие на жилищном учете и имеющие трех несовершеннолетних детей. Средний размер выплаты многодетным семьям в этом году составляет около 8,3 млн рублей. Срок реализации данной выплаты составляет 7 месяцев.

Социальную выплату петербуржцы могут реализовать с целью приобретения на территории Петербурга или Ленобласти:

- квартиры или жилого дома на вторичном рынке;

- комнаты в коммунальной квартире в дополнение к уже занимаемым, если в результате квартира становится отдельной.

Кроме этого, использовать:

- на долевое участие в строительстве жилого помещения при условии готовности дома в объеме не менее 70%;

- на оплату цены договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве жилого помещения при условии готовности дома в объеме не менее 70%;

- на оплату паевого взноса члена жилищного или жилищно-строительного кооператива в целях получения в собственность жилого помещения после завершения его строительства при условии готовности дома не менее, чем на 70%;

- на оплату разницы между стоимостью приобретаемого по договору мены жилого помещения и стоимостью передаваемого по договору мены жилого помещения в коммунальной квартире, находящегося в собственности получателя социальной выплаты.

Ранее специалисты подсчитали, что петербуржцам потребуется девять лет, чтобы накопить на квартиру.

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