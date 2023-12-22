Петербуржцам потребуется девять лет, чтобы накопить на квартиру

Самое доступное вторичное жилье в РФ находится в Мурманской и Магаданской областях, где накопить на квартиру можно менее чем за четыре года.

По данным исследования, проведенного "Мир квартир", петербуржцу для накопления на покупку вторичного жилья потребуется около восьми лет и десяти месяцев. Как отмечает агентство РИА Новости, жилье стало доступнее, чем годом ранее.

Согласно исследованию, самое доступное вторичное жилье в РФ находится в Мурманской и Магаданской областях, где накопить на квартиру можно менее чем за четыре года. Еще в ряде регионов этот процесс займет от четырех до пяти лет: Чукотка, Коми, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский Ханты-Мансийский АО, Сахалинская и Тюменская области, а также Еврейская автономная область. В Москве на покупку вторичного жилья придется копить десять лет и один месяц, в то время как в Петербурге этот срок составит восемь лет и десять месяцев.

Как отметил гендиректор "Мир квартир" Павел Луценко, год назад исследование показывало, что среднему россиянину нужно было бы откладывать на полгода больше. Это говорит о том, что рост зарплат действительно опережает рост цен на "вторичку", и квартиры становятся доступнее. Он также добавил, что в Петербурге срок накопления средств на жилье сократился почти на два года.

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Фото: Piter.TV