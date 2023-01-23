В 2024 году почти 6 000 петербургских семей получат поддержку для улучшения жилищных условий

На 2025 год в бюджете города предусмотрено 21 110,2 млн рублей для дальнейшей поддержки почти 4 900 семей.

В Санкт-Петербурге продолжается активная поддержка горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2024 году планируется помочь 5 883 семьям, включая многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и молодые семьи. Для этих целей выделено 23 357,8 млн рублей, из которых 23 002,5 млн поступают из городского бюджета, а 355,3 млн — из федерального. Об этом рассказали в Жилищном комитете Петербурга.

Более 90% очередников уже получили социальные выплаты. Особое внимание уделяется многодетным семьям: в 2024 году выплаты предоставят 1 210 таким семьям. Также поддержку получат 137 семей с детьми-инвалидами. Молодые семьи и очередники "общей очереди" также включены в программу поддержки.

На 2025 год в бюджете города предусмотрено 21 110,2 млн рублей для дальнейшей поддержки почти 4 900 семей. По поручению Губернатора финансирование на помощь семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям увеличено, что позволило предоставить выплаты в течение года после обращения.

Фото: unsplash