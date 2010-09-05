Эксперт предупредила пенсионеров о риске остаться без пенсии в июле

С начала июля все пенсии и соцвыплаты переводить будут только на карты "Мир".

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова в разговоре с агентством "Прайм" отметила, что некоторые пенсионеры в России рискуют в июле остаться без пенсии. Все дело в том, что с 1 июля все соцвыплаты и пенсии должны перечисляться только на карты "Мир", а также на счета или вклады с возможностью их пополнения и снятия.

По словам эксперта, если пенсионер не успеет до 1 июля оформить карту "Мир", то деньги не пропадут. Так, банки после получения денег из ПФР в течение 10 дней должны связаться с получателем и сообщить ему о том, что необходимо оформить карту.

Подать заявления с реквизитами новой карты можно в личном кабинете банка, через портал Госуслуг, отделение ПФР или МФЦ.

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