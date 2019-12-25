Пецас подчеркнул, что страна готова вернуться к «новой реальности».

С 1 июля в Греции начнут принимать рейсы из-за границы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства страны Стелиос Пецас.

В Греции фиксируют самый большой рост в мире в поиске бронирования авиабилетов. Пецас отметил, что все уже через два дня станут доступны все аэропорты страны для полетов из-за рубежа. Кроме того, греческие порты откроются для иностранных судов, туристы смогут приезжать на автомобилях через КПП страны.

Пецас добавил, что 30 июня на остове Кос заключат стратегическое соглашение о поддержке греческого туризма между руководителями турфирмы TUI и министром туризма Харисом Теохарисом.

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