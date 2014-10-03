С 1 августа петербургская городская больница №2 вернется к штатному режиму работы

Глава комитета отметил, что больница полностью готова к обратному переходу.

В воскресенье, 1 августа, городская больница №2 вновь заработает в штатном режиме. Готовность медучреждения к приему больных проверил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Об этом сообщил сайт spbdnevnik.ru.

По словам Лисовца, в связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 комитетом по здравоохранению 23 июля было издано распоряжение, согласно которому больница возвращается к привычному режиму работы. Глава комитета отметил, что больница полностью готова к обратному переходу.

Сейчас в больнице ведутся ремонтные работы. Так, на ремонте находятся два из шести отделений реанимации и интенсивной терапии. По словам Лисовца, работы там завершатся через несколько месяцев, что значительно улучшит условия пребывания больных.

Помимо этого, лаборатория больницы готовится принять новое оборудование, закупленное за федеральные деньги. Сообщается, что работы будут завершены уже в этом году.

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Фото: Piter.tv