Петербург опередил Москву по числу смертей от ковида за сутки

В столице зафиксировано 73 случая, в Петербурге – 74.

За минувшие сутки в Петербурге выявлено 1915 новых пациентов с коронавирусом, скончались 74 человека. Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на субботу, 31июля.

Петербург опередил Москву по суточному количеству смертей. Заболеваеомсть в городе остается на высоком уровне. Так, в столице зафиксировано 73 случая, в Петербурге – 74. Всего с начала пандемии в Петербурге 528 726 случаев заражения коронавирусом. Скончались 19 245 человек, выздоровели 503 621 человек.

В Ленобласти за последние 24 часа зарегистрировано 238 заболевших, умерли восемь жителей.

Ранее мы писали, что в Петербурге 1108 человек привиты препаратом "Спутник Лайт".

Фото: Piter.tv

