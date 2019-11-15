  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Городскую больницу №2 могут вернуть к плановому приему пациентов
Сегодня, 17:31
156
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Городскую больницу №2 могут вернуть к плановому приему пациентов

0 0

В больнице есть хирургическое, терапевтическое, неврологическое и другие отделения.

Городскую многопрофильную больницу №2 в ближайшее время планируют вернуть к плановой работе. Об этом узнала "Фонтанка.ру".

Больница работала как инфекционный стационар для приема больных коронавирусом. Сначала в стационар начнут поступать пациенты, которым требуется экстренная помощь, а позже он вернется к плановой госпитализации. 

Пациентов, которые еще не вылечились от COVID-19, перевели в другие стационары. 

С 26 июля к плановой работе вернулась Мариинская больница и больница святителя Луки. Количество госпитализаций людей с ковидом постепенно снижается. 

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУЗ "ГМПБ №2"

Теги: больница, гб номер 2, стационаръ
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии