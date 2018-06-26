Система платной парковки налажена в Петербурге

В Петербурге система платной парковки работает в штатной режиме после сбоя 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".
Напомним, что проблемы с оплатой платной стоянки возникли сегодня в 17:40. Уже к 19:43 работа была налажена. В случае сбоев жители и гости Северной столицы могут звонить в любое время по номеру 417-50-00.
Городской комитет по транспорту предупреждает петербуржцев о проблемах в работе парковки с помощью смены главных фотографий на странице Городского центра управления парковками во "ВКонтакте" и tg-канале.
Ране мы рассказывали о том, что зону платной парковки в Петербурге в 2024 году будут убирать ежедневно.
Фото: Piter.TV
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