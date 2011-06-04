В системе платной парковки в Петербурге наблюдаются сбои

Речь идет о трудностях в оплате.

Во вторник, 12 декабря, система платной парковки Петербурга работает нестабильно, что может привести к сбоям оплаты. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Телефон круглосуточной "горячей линии" СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга": 417-50-00. Пресс-служба СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"

Городской комитет по транспорту предупреждает жителей и гостей Северной столицы о сбоях в работе стоянки с помощью смены главных фотографий на странице Городского центра управления парковками во "ВКонтакте" и tg-канале.

В случае, если аватарка профилей красного цвета, значит, что оплата парковки затруднена. Зеленый цвет ставят в случае работы парковочного пространства в штатном режиме.

Ранее на Piter.TV: в зоне платной парковки Петербурга появятся дополнительные места для инвалидов.

Фото: Piter.TV