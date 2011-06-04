В системе платной парковки в Петербурге наблюдаются сбои

Во вторник, 12 декабря, система платной парковки Петербурга работает нестабильно, что может привести к сбоям оплаты. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".
Телефон круглосуточной "горячей линии" СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга": 417-50-00.
Пресс-служба СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"
Городской комитет по транспорту предупреждает жителей и гостей Северной столицы о сбоях в работе стоянки с помощью смены главных фотографий на странице Городского центра управления парковками во "ВКонтакте" и tg-канале.
В случае, если аватарка профилей красного цвета, значит, что оплата парковки затруднена. Зеленый цвет ставят в случае работы парковочного пространства в штатном режиме.
Ранее на Piter.TV: в зоне платной парковки Петербурга появятся дополнительные места для инвалидов.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все