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В системе платной парковки в Петербурге наблюдаются сбои
Сегодня, 18:11
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В системе платной парковки в Петербурге наблюдаются сбои

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Речь идет о трудностях в оплате.

Во вторник, 12 декабря, система платной парковки Петербурга работает нестабильно, что может привести к сбоям оплаты. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Телефон круглосуточной "горячей линии" СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга": 417-50-00.

Пресс-служба СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"

Городской комитет по транспорту предупреждает жителей и гостей Северной столицы о сбоях в работе стоянки с помощью смены главных фотографий на странице Городского центра управления парковками во "ВКонтакте" и tg-канале. 

В случае, если аватарка профилей красного цвета, значит, что оплата парковки затруднена. Зеленый цвет ставят в случае работы парковочного пространства в штатном режиме.

Ранее на Piter.TV: в зоне платной парковки Петербурга появятся дополнительные места для инвалидов.

Фото: Piter.TV

Теги: платная парковка, сбои в работе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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