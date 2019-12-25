В зоне платной парковки появятся дополнительные места для инвалидов

Количество парковочных мест для инвалидов расширят в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном и Петроградском районах.

В Петербурге идут работы по обустройству парковочных мест для инвалидов и перевозящих их лиц в зоне платной парковки. Для лиц с ограниченными возможностями появятся дополнительные места в зоне платной парковки. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Количество парковочных мест для инвалидов расширят в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном и Петроградском районах. Новые стоянки для автомобилей появятся по следующим адресам:

- у Городской поликлиники №28 в Подъездном пер., д. 2 (со стороны Подъездного пер.);

- у детского центра "Сова-нянька" на Рузовской улице, д. 1;

- у Кожно-венерологического диспансера № 1 на углу Детской улицы и Большого проспекта В.О.;

- у Военной академии МТО на набережной Макарова, д. 8;

- у дома 49 по 16-й линии В.О.;

- у ТК "Гаванский" на Наличной улице;

- у ПСПБГМУ им. И. П. Павлова на улице Льва Толстого и улице Рентгена;

- у домов 20 и 39 по Захарьевской улице.

Лица с ограниченными возможностями, а также перевозящие их граждане, состоящие в Федеральном реестре инвалидов, смогут парковаться на данных местах бесплатно. Парковочное разрешение не нужно.

Ранее на Piter.tv: у БКЗ "Октябрьский" развернули незаконную парковку.

Фото: Piter.tv