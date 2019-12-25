У БКЗ "Октябрьский" развернули незаконную парковку

Комтранс передал информацию о незаконной предпринимательской деятельности в полицию.

Жители Петербурга жалуются на незаконную парковку и Большого концертного зала (БКЗ) "Октябрьский". Мошенники в светоотражающих жилетах маскируются под сотрудников городского комитета по транспорту и неправомерно предлагали водителям оставить машины у дома №11 по Лиговскому проспекту.

В комтрансе Северной столицы предупредили, что парковка у улично-дорожной сети и на тротуаре запрещена: там установлен соответствующий знак 3.27 (Остановка запрещена) и табличка 8.24 (Работает эвакуатор). За нарушение этих требований придётся заплатить штраф в размере трёх тыс. рублей.

Комтранс передал информацию о незаконной предпринимательской деятельности в полицию. Теперь настоящие сотрудники ведомства дежурят на месте, которое облюбовали мошенники.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга