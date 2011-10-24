Зону платной парковки в Петербурге в 2024 году будут убирать ежедневно

На очистку от снега платной стоянки в следующем году выделено около 550 млн рублей.

На заседании комиссии петербургского ЗакСа 12 декабря председатель городского комитета по благоустройству Сергей Малинин заявил о том, что в 2024 году ситуация с уборкой платной парковки станет лучше. Об этом пишет "Петербургский дневник".

На очистку от снега платной стоянки в следующем году выделено около 550 млн рублей. Все регламенты взаимодействия с комитетом по транспорту и ГИБДД по уборке уже разработаны. По словам Малинина, не хватает рабочей силы.

Директор ГУДП "‎Центр" Егор Пащенко отметил, что в Петроградском районе штат снегоуборочных колонн укомплектован сегодня только на 37%. Трактористам в Петроградском и Василеостровском районах, где наблюдается наибольший дефицит работников, подняли заработную плату до 85-87 тыс. рублей.

Но проблема в том, что трактористов физически нет в городе. Мы их найти не можем. Егор Пащенко, директор ГУДП "‎Центр"

Кроме того, предприятие ищет трактористов и в других регионах. На первое время им обещают выделить жилье.

Отметим, что платную парковку в центре Северной столицы убирают мобильные бригады, в составе которых два погрузчика, самосвал и от двух до четырех работников с лопатами. В среднем очистка 3-5 мест для машин занимает 25-30 минут.

Казалось бы, машина с ковшом просто сдвинет снег и поедет дальше, но это не так. Если мы просто ковшом сдвинем снежную массу в прилотковой зоне, то получится снежная колбаса, которая с одной стороны займет одну полосу проезжей части, а с другой – часть тротуара. Поэтому он должен сдвинуть, отъехать назад, пододвинуть ближе к бордюрному камню. Егор Пащенко, директор ГУДП "‎Центр"

Директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев рассказал, что во время снегопадов заполняемость платных стоянок снижается более чем на 30%, поскольку значительная часть водителей пересаживается на общественный транспорт.

Ранее мы сообщали о том, что в системе платной парковки в Петербурге наблюдаются сбои.

Фото: Piter.TV