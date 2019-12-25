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Городская больница №2 в Петербурге переводится на лечение больных COVID-19
Сегодня, 16:35
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Городская больница №2 в Петербурге переводится на лечение больных COVID-19

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В настоящий момент медучреждение готово предоставить 1205 коек. 

В Петербурге городская многопрофильная больница №2 переводится на лечение больных коронавирусом. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает "Фонтанка". 

Сотрудники медучреждения рассказали, что больница начнёт работать с больными COVID-19 уже с 22 июня. В настоящий момент учреждение готово предоставить 1205 коек. 

Недавно стало известно, что с 17 июня петербургская Мариинская больница полностью переводится на лечение больных коронавирусом. 

Ранее мы писали, что Смольный официально ужесточает коронавирусные ограничения с 17 июня.

Фото: Piter.tv

Теги: городская больница 2, коронавирус, лечение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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