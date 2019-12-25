Городская больница №2 в Петербурге переводится на лечение больных COVID-19

В настоящий момент медучреждение готово предоставить 1205 коек.

В Петербурге городская многопрофильная больница №2 переводится на лечение больных коронавирусом. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает "Фонтанка".

Сотрудники медучреждения рассказали, что больница начнёт работать с больными COVID-19 уже с 22 июня. В настоящий момент учреждение готово предоставить 1205 коек.

Недавно стало известно, что с 17 июня петербургская Мариинская больница полностью переводится на лечение больных коронавирусом.

Ранее мы писали, что Смольный официально ужесточает коронавирусные ограничения с 17 июня.

Фото: Piter.tv