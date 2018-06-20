ПФР: С 1 апреля повышаются социальные пенсии

С 1 арпеля 2019 года повышаются социальные пенсии. Об этом напомнил Пенсионный фонд России на своем официальном сайте.
ПФР сообщил, что индексация составит 2%, соответствующего прожиточному минимуму. Средний размер выплат после повышения составит 9 266 рублей По оценкам фонда, индексация коснётся почти 4 млн пенсионеров.
Также повышение пенсии для военнослужащих, участников ВОВ и пострадавших в техногенных и радиационных катастрофах. Напомним, ранее Piter.tv писал, что Минтруд рассказал о новой схеме индексации пенсий.
Видео: Piter.tv
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