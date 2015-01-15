Мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии

Раскрыта новая схема обмана доверчивых стариков в России.

Мошенники на российской территории начали обзванивать пожилых граждан от лица Пенсионного фонда с легендой о перерасчете социальных выплат за 2016-2018 годы. Соответствующее заявление сделали журналисты из информационного агентства "РИА Новости". В СМИ упоминается о том, что преступники во время телефонного разговора с потерпевшими просят тех называть персональные сведения для перерасчета пенсий. Затем злоумышленники предлагают людям пройти "перерегистрацию" в СПФ и называют первые цифры банковской карты жертвы обмана. Далее аферисты просят назвать последующие цифры. Таким образом в руках подозреваемых оказывается реальный номер банковской карты россиянина. Затем мошенники просят код из SMS, что позволяет им незаконно списать денежные средства.

Фото: Piter.tv