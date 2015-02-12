Раскрыта схема мошенников с "проверкой" качества воды

Лжесотрудники "Водоканала" начали обзванивать россиян для обмана и кражи денег.

Мошенники начали обманывать граждан, предлагая им провести лабораторную проверку качества воды и замену счетчиков. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали представители пресс-службы российских правоохранительных органов.

Жертве звонят ненастоящие сотрудники "Водоканала", предлагая заменить счетчики с дальнейшей лабораторной проверкой качества воды. Затем они просят назвать код из сообщения. материалы от МВД РФ

Далее злоумышленники связываются с потенциальным клиентом и уведомляют человека якобы о взломе аккаунта на едином портале государственных услуг. После этого аферисты звонят потерпевшему уже под ви дом сотрудников банковских организаций и убеждают обманутого россиянина перевести денежные средства якобы на безопасный счет. В реальности же сбережения переходят на счет, который контролируется преступниками.

Мошенники втираются в доверие к россиянам от лица сотрудников поликлиник.

Фото: Piter.tv