  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Раскрыта схема мошенников с "проверкой" качества воды
Сегодня, 12:16
143
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Раскрыта схема мошенников с "проверкой" качества воды

0 0

Лжесотрудники "Водоканала" начали обзванивать россиян для обмана и кражи денег.

Мошенники начали обманывать  граждан, предлагая им провести лабораторную проверку качества воды и замену счетчиков. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали представители пресс-службы российских правоохранительных органов.

Жертве звонят ненастоящие сотрудники "Водоканала", предлагая заменить счетчики с дальнейшей лабораторной проверкой качества воды. Затем они просят назвать код из сообщения.

материалы от МВД РФ

Далее злоумышленники связываются с  потенциальным клиентом и уведомляют человека якобы о взломе аккаунта на едином портале государственных услуг. После этого аферисты звонят потерпевшему уже под ви дом сотрудников банковских организаций и убеждают обманутого россиянина перевести денежные средства якобы на безопасный счет. В реальности же сбережения переходят на счет, который контролируется преступниками. 

Мошенники втираются в доверие к россиянам от лица сотрудников поликлиник.

Фото: Piter.tv

Теги: водоканал, мошенничество
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии