Раскрыта схема мошенников с "проверкой" качества воды

Мошенники начали обманывать граждан, предлагая им провести лабораторную проверку качества воды и замену счетчиков. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали представители пресс-службы российских правоохранительных органов.
Жертве звонят ненастоящие сотрудники "Водоканала", предлагая заменить счетчики с дальнейшей лабораторной проверкой качества воды. Затем они просят назвать код из сообщения.
Далее злоумышленники связываются с потенциальным клиентом и уведомляют человека якобы о взломе аккаунта на едином портале государственных услуг. После этого аферисты звонят потерпевшему уже под ви дом сотрудников банковских организаций и убеждают обманутого россиянина перевести денежные средства якобы на безопасный счет. В реальности же сбережения переходят на счет, который контролируется преступниками.
Мошенники втираются в доверие к россиянам от лица сотрудников поликлиник.
