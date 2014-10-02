  1. Главная
Мошенники втираются в доверие к россиянам от лица сотрудников поликлиник
Сегодня, 11:47
lesjasap

Мошенники втираются в доверие к россиянам от лица сотрудников поликлиник

В киберполиции призвали не давать никому коды из СМС или в мессенджерах.

Департамент здравоохранения Москвы сообщил о новых случаях мошенничества в отношении граждан страны.  Соответствующее заявление также сделали сотрудники пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В МВД объяснили, что для начала злоумышленники пишут гражданам в мессенджерах, представляясь работниками поликлиник и просят у человека якобы подтвердить личные данные, сменить прикрепление к поликлинике или заполнить форму для обновления записи к специалистам. В полиции отметили, что сотрудники медицинских  учреждений в реальности никогда не запрашивают личные сведения о пациенте ни через мессенджеры, ни через звонки или SMS-сообщения.

Будьте внимательны: мошенники представляются сотрудниками поликлиник.

пост от киберполиции России

В настоящее время россиянин может узнать данные о том, к какой поликлинике он прикреплен, только через официальный портал — gosuslugi.ru. Там же на едином портале можно сменить такое прикрепление. Альтернативным способом является личное присутствие в поликлинике при  наличии у человека необходимых документов.

МВД назвало самые популярные схемы мошенничества с ОСАГО.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России

