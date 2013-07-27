МВД назвало самые популярные схемы мошенничества с ОСАГО

Правоохранители назвали ряд криминальных схем, которые используют аферисты на дорогах.

Инсценировка угона автомобиля или автопроисшествия является одной из наиболее распространенных мошеннических схем с полисом ОСАГО. Соответствующей информацией поделились представители пресс-службы российских правоохранительных органов в ответ на запрос, сделанный информационным агентством "ТАСС". Специалисты из МВД уточнили, что кроме угона транспортного средства злоумышленники также могут организовать автомобильную аварию с повреждениями машины или даже без них. Зачастую подобные инциденты сопровождаются подделкой обстоятельств ДТП. В частности, речь идет о лжесвителествовании.

Довольно привлекательным видом обмана становится подставной угон. Таким образом мошенники получают право на страховые выплаты. Фиктивный угон удобен для мошенников, так как очень сложно доказать обратное. Автомобиль, как правило, быстро разбирают на запчасти. пресс-служба МВД РФ

Фото: Piter.tv