Двоих мошенников будут судить в Петербурге за кражу 4 млн рублей у пенсионерки

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей, которым вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщили 1 декабря в надзорном ведомстве.

Фигуранты представились 68-летней женщине правоохранителями и заявили, что она якобы причастна к незаконному переводу средств в поддержку запрещенных организаций. После началась череда манипуляций. Обвиняемые убедили потерпевшую снять около 4 млн рублей со сберегательного счета и отдать их в коробке из-под лекарств. Кроме того, пенсионерка продала машину, а вырученные 1,8 млн рублей также передала аферистам.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV