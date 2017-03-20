Дроп из Нижегородской области вернет жителю Петербурга более 130 тыс. рублей

Аферисты представились сотрудниками силовых ведомств.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению 67-летнего местного жителя. Мужчина перевел мошенникам 138 тыс. рублей после звонков якобы от представителей силовых ведомств, рассказали в надзорном ведомстве 11 ноября.

Похищенные деньги были отправлены на счет уроженца Нижегородской области. Для восстановления прав пенсионера прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с дропа неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. Семеновский районный суд удовлетворил исковое заявление.

Фото: Piter.TV