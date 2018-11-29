Минтруд рассказал о новой схеме индексации пенсий

Госдума приняла во втором чтении закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.

Министерство труда и социального развития подготовило проект о внесении изменений в правила обращения за социальной доплатой к пенсии. Соответствующий документ появился на портале нормативных правовых актов.

Напомним, 19 марта Госдума во втором чтении внесла поправки в закон о доплатах малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума (ПМ). Сейчас соцдоплата предоставляется только в том случае, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает прожиточного минимума. Однако эту схему собираются изменить.

Как пишет "Российская газета", депутаты предлагают установить соцдоплату в таком размере, чтобы довести материальное обеспечение неработающего пенсионера до уровня ПМ. Затем в России будут осуществлять индексацию пенсий и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, материальная поддержка неработающего пенсионера будет каждый год превышать ПМ.

Предполагается, что новая схема существенно увеличит надбавку пенсионерам. Например, если пенсия восемь тысяч рублей, а ПМ в регионе — 10 тысяч рублей, то соцдоплата будет составлять две тысячи рублей.

Третье чтение назначено на 21 марта. Совет Федерации рассмотрит документ 27 марта.

Ранее мы писали, что петербургские депутаты поддержали законопроект о доплатах к пенсиям.

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