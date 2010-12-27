Петербургские депутаты поддержали законопроект о доплатах к пенсиям

Социальные доплаты будут оставаться, даже если после индексации размер пенсии стал выше прожиточного минимума.

ЗакС Петербурга сразу в трех чтениях поддержал федерального правительства о доплатах к пенсиям. Об этом сообщают городские СМИ.

Когда проект вступит в силу, пенсионеры все равно будут получать социальные доплаты, даже если размер пенсии начнет превышать прожиточный минимум после индексации.

Это скажется на тех, у кого пенсия ниже прожиточного минимума. Некоторые даже говорят, что существенно скажется. Вячеслав Макаров, спикер ЗакСа

Президент РФ Владимир Путина во время послания Федеральному собранию отметил, что пенсионеры теряют надбавки после индексации в 7%, так как размер выплат превышает прожиточный минимум.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге наказали почтальона, который отказался выдавать пенсию пожилой женщине.

Фото: Piter.TV