В Петербурге наказали почтальона, который отказался выдавать пенсию пожилой женщине

Сотрудника почты привлекли к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Калининского района проверила одно из отделений почты России, сотрудники которого отказались выдать пенсию пожилой женщине. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Пожилая женщина пришла на почту, чтобы получить свою пенсию. Однако сотрудники отделения почтовой связи отказались выдавать деньги, так как пенсионерка обратилась позже даты выплаты. После того, как в ситуацию вмешалась прокуратура, вопрос был решен.

Проверка показала, что сотрудники почты нарушили законодательство РФ. Согласно одному из законов, пожилой человек может рассчитывать на доставку пенсии, если он не получил деньги в срок, установленный графиком.

В итоге петербурженка получила свою пенсию в полном объеме. Сотрудника, который отказался выдавать деньги, привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Фото: Piter.TV