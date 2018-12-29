В Петербурге отреставрируют здание главпочтамта

Круглосуточно теперь станет работать отделение 191036 по адресу Невский проспект, 87А/2.

Почта России приступает к реставрации здания Санкт-Петербургского почтамта. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП "Почта России".

До конца января планируется завершить переезд основных производственных подразделений. Это нужно для того, чтобы можно было начала историко-культурную экспертизу в здании с дальнейшей реставрацией.

Мы понимаем особое значение Санкт-Петербургского почтамта для всего предприятия. Это одна из визитных карточек Почты России и наша история. Мы намерены содержать его в надлежащем техническом и эксплуатационном состоянии. План по реставрации здания прописан до 2021 года. Николай Подгузов, генеральный директор Почты России

В текущем году планируется отреставрировать исторические фасады здания. Проект реставрации уже разработан. В близлежащих отделениях почты будут организованы дополнительные операционные окна. Доставочные участки отделения почтовой связи 190000 распределены между отделениями 190098, 190068, 190121 и 190038. Круглосуточно теперь станет работать отделение 191036 по адресу Невский проспект, 87А/2.

Фото: пресс-служба "Почта России"







