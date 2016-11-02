С 1 апреля от станций метро запустят новые автобусные маршруты в Петербурге

По городу будут курсировать более 2 800 автобусов, которые оформят в едином стиле.

С 1 апреля изменятся некоторые маршруты наземного транспорта, в том числе и от станций метро. Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена Петербурга.

По городу будут курсировать более 2 800 автобусов, которые оформят в едином стиле. Также в Петербурге запустят 92 новых маршрута. Отмечается, что подвижной состав будет низкопольным и оборудован системами климат-контроля, а также безопасности и информирования пассажиров.

Напомним, что 1 этап транспортной реформы начнется 1 апреля, второй – в июне этого года. Тогда на дороги выйдут 693 новых автобуса. Третий этап начнется с 15 июля.

Ранее мы писали, что билеты на общественный транспорт в Петербурге планируют продавать в магазинах.

Фото: Piter.tv

