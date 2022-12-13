С 16 января начнут приходить выплаты ветеранам ко 8-летию прорыва блокады

Деньги будут зачисляться автоматически согласно данным электронного социального реестра населения. Ветераны, чьи сведения там отсутствуют, могут обратиться в районную администрацию с заявлением и документами.

На следующей неделе начнут поступать выплаты ветеранам ВОВ к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Постановление подписал губернатор Петербурга. Об этом 13 января рассказали в пресс-службе Смольного.

Деньги будут зачисляться автоматически согласно данным электронного социального реестра населения. Ветераны, чьи сведения там отсутствуют, могут обратиться в районную администрацию с заявлением и документами. Им обеспечат индивидуальный подход.

В январе выплаты получат более 256 тысяч ветеранов. Размер составит 10 тысяч рублей и 5 тысяч рублей. По 10 тыс. рублей направят инвалидам, участникам, ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, лицам, проживавшим (родившимся) в Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Выплату в 5 тыс. рублей получат вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в годы войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией. Такую же сумму получат вдовы (вдовцы) умерших инвалидов ВОВ войны и участников ВОВ, а также пенсионерам, которые родились до 3 сентября 1945 года.

Ранее суд признал блокаду Ленинграда геноцидом. Позднее в Санкт-Петербургский городской суд поступила апелляционная жалоба от гражданина Идрисова. Он просит отменить решение суда.

Фото: piter.tv