С 15 июля появятся автобусы №254, 260 и 261 в Петербурге

Автобус №260 заменит маршрутку №К60 и будет ходить от проспекта Маршала Жукова до Комсомольской площади в Кировском районе Петербурга.

В Петербурге открываются три автобусных маршрута с 15 июля. Об этом в пятницу, 8 июля, рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Автобус №254 будет курсировать от станции метро "Шушары" до Пушкина через микрорайон Славянка. Автобус №260 заменит маршрутку №К60 и будет ходить от проспекта Маршала Жукова до Комсомольской площади в Кировском районе Петербурга.

Автобус №261 заменит маршрутку №К162 в Василеостровском районе. Он проследует по Морской набережной от Флагманской улицы до Прибалтийской площади через Наличную улицу, Новосмоленскую набережную, по улицам Кораблестроителей и Мичманской.

Напомним, что автобусы №112, 134А, 134Б изменят маршрут из-за Суперкубка России. С 16:00 до 22:00 субботы трассы автобусов № 112, 134А и 134Б изменят в связи с временными ограничениями по Яхтенной улице.

Ранее мы писали, что станцию метро "Зенит" закроют на время матча за Суперкубок России.

Фото: комитет по транспорту Петербурга, Piter.tv

