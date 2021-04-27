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С 15 июля появятся автобусы №254, 260 и 261 в Петербурге
Сегодня, 20:58
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С 15 июля появятся автобусы №254, 260 и 261 в Петербурге

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Автобус №260 заменит маршрутку №К60 и будет ходить от проспекта Маршала Жукова до Комсомольской площади в Кировском районе Петербурга. 

В Петербурге открываются три автобусных маршрута с 15 июля. Об этом в пятницу, 8 июля, рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту. 

Автобус №254 будет курсировать от станции метро "Шушары" до Пушкина через микрорайон Славянка. Автобус №260 заменит маршрутку №К60 и будет ходить от проспекта Маршала Жукова до Комсомольской площади в Кировском районе Петербурга. 

Автобус №261 заменит маршрутку №К162 в Василеостровском районе. Он проследует по Морской набережной от Флагманской улицы до Прибалтийской площади через Наличную улицу, Новосмоленскую набережную, по улицам Кораблестроителей и Мичманской.

Напомним, что автобусы №112, 134А, 134Б изменят маршрут из-за Суперкубка России. С 16:00 до 22:00 субботы трассы автобусов № 112, 134А и 134Б изменят в связи с временными ограничениями по Яхтенной улице.

Ранее мы писали, что станцию метро "Зенит" закроют на время матча за Суперкубок России.

Фото: комитет по транспорту Петербурга, Piter.tv
 

Теги: автобусы, маршрутки, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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