С 15 июля автобус № 262 будет курсировать в Адмиралтейском и Василеостровском районах

Он заменит маршрутку К-62.

С середины лета в Петербурге начнет курсировать автобус № 252, который соединит Васильевский остров и Адмиралтейский район. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Доехать на нем можно будет от Наличной улицы до Театральной площади, Сенной площади, Технологического института и Витебского вокзала. Низкопольный автобус заменит маршрутку К-62 и частично К-350. В салоне транспортного средства смогут одновременно находиться 50 человек. Рейсы будут курсировать с интервалом 13-18 минут в будни и 15-20 минут в выходные.

Ранее на Piter.tv: с апреля от улицы Коллонтай до Тельмана начнут ходить новые автобусы.

Фото: Piter.tv