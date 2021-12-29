С апреля от улицы Коллонтай до Тельмана начнут ходить новые автобусы

Они придут на смену коммерческим маршруткам.

С 1 апреля от улицы Коллонтай до улицы Тельмана начнут ходить новые автобусы №255А и №255Б. Они придут на смену коммерческим маршруткам К-155А и К-155Б, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

На маршрут пустят большие низкополые автобусы на 80 мест. Они будут курсировать мимо станций метро "Проспект Большевиков" и "Улица Дыбенко". Также маршрут пройдет мимо торговых, учебных и медицинских учреждений.

Стоит отметить, что №255А будет ходить по часовой стрелке, а №255Б – против часовой. Автобусы будут курсировать с 6 утра до полуночи, интервал составил 5-7 минут в будни в часы пик и 13-16 минут в остальное время. По выходным пассажирам придется ждать транспорт 10-16 минут.

Ранее мы писали, что для жителей Славянки летом запустят новый автобус.

Фото: Piter.TV