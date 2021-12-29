Для жителей Славянки летом запустят новый автобус

Он начнет курсировать с 15 июля.

В середине лета от жилого района Славянка до Станции метро "Шушары" пассажиров будет возить новый низкопольный автобус № 254. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Маршрут будет отправляться в путь от Полоцкой улицы. Автoбус сделает всего три остановки. Он станет альтернативой маршруткам, которые ездят по Московскому шоссе.

Первый рейс запланирован на 5:30 утра, а последний в 00:00 ночи. Ждать автобус придется около 12 минут в будние дни и 14-18 минут в выходные. Обслуживать маршрут будут низкопольные автобусы. В одном салоне поместятся 50 пассажиров.

Ранее на Piter.tv: из-за ремонтных работ с 14 по 17 февраля движение по петербургской дамбе ограничат.

Фото: Piter.tv, Telegram / Начальник транспортного цеха