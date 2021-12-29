Из-за ремонтных работ с 14 по 17 февраля движение по петербургской дамбе ограничат

Для ввода и вывода подъемной техники периодически дорожники будут полностью блокировать движение.

С понедельника, 14 февраля, на петербургской дамбе будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим в течение недели на дороге установят ограничения движения. Об этом сообщили в пресс-службе КЗС.

Так, 14 и 15 февраля на внешнем кольце с Финской стороны временно ограничат транспортные потоки. С 16 по 17 февраля ограничительные знаки поставят на внутреннем кольце Невской стороны.

Чтобы специалисты смогли воспользоваться подъемной техникой, перед въездом в тоннель на 7-10 минут планируют полностью остановить движение.

Водителей призвали обращать внимание на информационное табло, дорожную разметку, знаки и ограждения. Дирекция КЗС принесла извинения автомобилистам.

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Фото: пресс-служба Смольного