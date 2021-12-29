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Лжеминер "атаковал" несуществующий офис банка на Суворовском проспекте
Сегодня, 11:08
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Лжеминер "атаковал" несуществующий офис банка на Суворовском проспекте

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Шутником оказался оказался 67-летний дедушка.

Лжеминер "атаковал" несуществующий банк в центре Петербурга. Полиция поймала шутника. Им оказался 67-летний горожанин.

По информации  Piter.tv, накануне вечером, 12 февраля, на телефон службы безопасности одного из банков поступило сообщение о подготовке взрыва в офисе на Суворовском проспекте, 50/52. Прибыв по указанному адресу, силовики поняли, что здесь нет банка. 

По горячим следам стражи порядка задержали злоумышленника. Им оказался житель дома № 60 на улице Захарова. Правонарушителя отпустили. 

Ранее на Piter.tv: водитель "Ларгуса" изнасиловал женщину-медика в салоне автомобиля на проспекте Просвещения.

Фото: Pexels

 

Теги: банк на суворовском, лжеминер, напал на банк, несуществующий банк, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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