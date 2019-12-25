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С 14 сентября британцам запретят собираться группами более 6 человек
Сегодня, 11:53
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matveyvn

С 14 сентября британцам запретят собираться группами более 6 человек

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В данный момент в Великобритании запрещено собираться группами более 30 человек.

С 14 сентября британцам запретят собираться группами более 6 человек. Такое решение приняло правительство Великобритании в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Бориса Джонсона.

Мы сделаем более строгими и простыми правила осуществления социальных контактов.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

По его словам, мера поможет гражданам лучше понять ограничения, а полиции следить за их соблюдением.

В данный момент в Великобритании запрещено собираться группами более 30 человек.

Ранее в Великобритании прокомментировали паузу в испытаниях вакцины AstraZeneca.

Теги: великобритания, коронавирус, коронавирусные ограничения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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