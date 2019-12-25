С 12 ноября перекроют движение в Василеостровском и Пушкинском районах

С 12 по 13 ноября в Василеостровском районе закроют движение по проспекту КИМа от Железноводской улицы до Уральской улицы.

С субботы, 12 ноября, в Василеостровском и Пушкинском районах Петербурга ограничат движение. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ.

С 12 по 13 ноября в Василеостровском районе закроют движение по проспекту КИМа от Железноводской улицы до Уральской улицы.

В Пушкинском районе на месяц, с 12 ноября по 12 декабря, перекроют движение по Экспедиторскому проезду и Колпинскому шоссе со стороны Северной улицы у Московского шоссе в Шушарах, а также ограничивается движение по Московскому шоссе от Ленсоветовской дороги до административной границы города.

Напомним, что открытие Дома книги ограничит движение транспорта в центре Петербурга. – с 11.30 до 12.30 – прекращено движение по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной пл. до Невского пр.

Ранее Рождественская ярмарка на 2,5 месяца ограничит движение в Петербурге.

Фото: piter.tv