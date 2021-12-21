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Рождественская ярмарка на 2,5 месяца ограничит движение в Петербурге
Сегодня, 10:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Рождественская ярмарка на 2,5 месяца ограничит движение в Петербурге

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Останавливаться в проезде вдоль дома № 4 по Дворцовой площади нельзя уже с 10 ноября.

В связи с проведением ежегодной Рождественской ярмарки в Петербурге введут временные ограничения движения для автомобилистов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

С 00:00 10 ноября 2022 года до 23:59 23 января 2023 года нельзя будет останавливаться в проезде вдоль дома № 4 по Дворцовой площади.

С 00:00 13 декабря 2022 года до 23:59 23 января 2023 года будет прекращено движение транспорта на Дворцовой площади. 

Фото: Piter.tv
Схемы: пресс-служба Комитета по транспорту

Теги: рождественская ярмарка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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