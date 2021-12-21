Рождественская ярмарка на 2,5 месяца ограничит движение в Петербурге

Останавливаться в проезде вдоль дома № 4 по Дворцовой площади нельзя уже с 10 ноября.

В связи с проведением ежегодной Рождественской ярмарки в Петербурге введут временные ограничения движения для автомобилистов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

С 00:00 10 ноября 2022 года до 23:59 23 января 2023 года нельзя будет останавливаться в проезде вдоль дома № 4 по Дворцовой площади.

С 00:00 13 декабря 2022 года до 23:59 23 января 2023 года будет прекращено движение транспорта на Дворцовой площади.

Фото: Piter.tv

Схемы: пресс-служба Комитета по транспорту