Открытие Дома книги ограничит движение транспорта в центре Петербурга

Ограничения будут действовать 12 ноября.

В связи с открытием Дома книги в Доме компании "Зингер" 12 ноября будут введены временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

– с 11.30 до 12.30 – прекращено движение по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной пл. до Невского пр.

– с 11.30 до 12.30 – сужение проезжей части Невского пр. от наб. канала Грибоедова до Малой Конюшенной ул.

– с 00.00 до 23.59 – запрет остановки по наб. канала Грибоедова от Чебоксарского пр. до Невского пр.

Рождественская ярмарка на 2,5 месяца ограничит движение в Петербурге.

Фото: Piter.tv