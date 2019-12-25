В Петербурге 12 ноября откроется Дом книги

В честь возвращения городского книжного в Дом Зингера выпущена специальная открытка и изготовлен штамп Почты России

В Петербурге 12 ноября открывается Дом книги. В рамках первого этапа работ для посетителей станут доступными первый и второй этажи, а также кафе. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

В честь открытия 12-13 ноября в зале искусств по сеансам будет проходить светомузыкальное шоу с 3D-мэппингом. Также в окнах второго этажа будут установлены светодиодные экраны, где в сторону канала Грибоедова и Невского проспекта будут транслироваться специально разработанные 3D ролики, посвященные истории Дома книги.

Для посетителей выступят музыкальные группы, театральные коллективы, состоятся встречи с известными авторами: Татьяной Устиновой, Марией Семеновой, Асей Лавринович, Михаилом Лабковским.

Также в честь возвращения городского книжного в Дом Зингера выпущена специальная открытка и изготовлен штамп Почты России.

Любой покупатель 12 и 13 ноября сможет стать участником беспроигрышной лотереи и получить в подарок термокружку, сумку, блокнот, ручку или кардхолдер с логотипом Дома книги, эксклюзивную закладку для книг и скидочный купон на следующие покупки. Также покупатели обменять старые дисконтные карты на новые клубные карты Дома книги.

Фото: Дом Книги